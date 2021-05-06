Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ağrıları var

Şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi heyecanı yaşanırken,Vincent Aboubakar'dan yine kötü haber geldi. Sivas maçında 45 dakika sahada kalabilen Kamerunlu yıldız; Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Kayseri, Rize ve Hatay maçlarını kaçırmıştı. Tedavisine devam edilen yıldız oyuncu dünkü idmana da çıkmadı. Yoğun tedavi programı uygulanan yıldız futbolcunun son muayene ve MR görüntülemesinde bir miktar iyileşme tespit edildi. Ancak Aboubakar’ın ağrılarının devam ettiği ve tamamen iyileşemediği belirtildi.

O da üzülüyor

Son 15 günde saha çalışması yapamayan Kamerunlu golcü yüzde 90 ihtimalle Galatasaray derbisine yetişemeyecek. Öte yandan Aboubakar'ın yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamadığı ve bu nedenle oynamadığı iddialarına açıklık getirildi. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aboubakar'ın oynayamamasının tek sebebi sakatlığıdır. Aboubakar, Beşiktaş’ın çimentosu, saha içindeki lider oyuncularından biridir. Kendisi de bu iddialara üzülüyor” ifadelerini kullandı.

Milli takım dönüşü 7 maç kaçırdı

Dizindeki sakatlığı sebebiyle yönetimin sezon başında 1+1+1 yıllık anlaşmayla kadrosuna kattığı Aboubakar, attığı 16 golle şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlamıştı. Kamerun Millî Takımı'ndan sakat döndükten sonra formaya hasret kalan yıldız oyuncu, Beşiktaş’ın son 8 maçının 7’sinde forma giyemedi.

DERBİ İÇİN SABIRSIZ

Töre hazır kıta

Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou'nun derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmezken Gökhan Töre oynamak için sabırsız. Golcülerin yokluğunda santrfor olarak görev yapan ve performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmede Galatasaray maçında forma giymek için hazır olduğunu söyledi.