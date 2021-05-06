Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kaos çıktı

Galatasaray’da daha önce 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yönetimin kararıyla iptal edildi. Dün akşam saatlerinde resmî siteden yapılan açıklamada tam kapanma kararları içerisinde 17 Mayıs’a kadar sivil toplum kuruluşlarının genel kurul da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş katılımlı etkinliklerine izin verilmemesi ve adayların 7 Mayıs’a kadar olan başvuru sürelerinde sokağa çıkma yasağı olması seçimin iptal edilmesi sebepleri olarak gösterildi.

Ve istifalar...

Sarı kırmızılı yönetimin içinden birçok üyenin bu karar tepkili olduğu öğrenilirken, seçimin iptalinin açıklanmasından kısa bir süre sonra Mahmut Recevik, İlber Aydemir ve Emre Erdoğan’ın istifa haberleri geldi. Ancak Galatasaray’ın içerisine girdiği kaos bununla da sınırlı kalmadı. Mustafa Cengiz bugün GS TV'ye çıkacağını duyurmuş, sonrasında ani bir kararla bunu ileri bir tarihte yapmayı uygun gördüğünü söylemesinden birkaç saat sonra kulübün resmî hesabından seçimin iptal edildiği duyuruldu.

Adaylar tepkili

Cengiz’in tam kapanma açıklamasından sonra bu kararı almak yerine bir hafta beklemesi kafalarda soru işareti oluştururken, camiada Başkan'ın tekrar aday olmak için bir haftadır imza toplamaya çalıştığı, fakat yeterli sayıya ulaşamadığı konuşuluyor. Ani karara ateş püsküren adaylardan Burak Elmas ‘’Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak’’ dedi.

İMZA TOPLANIYOR

Başkan’a ihraç istemi

Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı son dakika seçim iptali kararından sonra bazı genel kurul üyeleri mevcut yönetiminin ihracı için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kulüp tüzüğünde bulunan ve 109. maddesinde yer alan ‘’Genel Kurul diğer organ ve kurullarının toplantısını engellemek’’ eyleminden üyelikten çıkarma için imza toplamaya başladıkları öğrenildi.

ÜÇ İSTİFA DAHA GELİRSE

Yönetim düşebilir

Galatasaray Kulübü tüzüğünde yer alan maddeye göre, yönetim sayısının altıya düşmesi halinde, yönetim düşmüş sayılıyor. Bu durumun yaşanması halinde de mecburi seçime gidilmesi gerekiyor. Dünkülerin ardından yönetimden üç isim daha görevini bırakırsa Mustafa Cengiz yönetimi düşecek ve sarı kırmızılılarda zorunlu seçim gerçekleşecek.