Anadolu Efes'te üçüncü dönemini sürdüren Başantrenör Ergin Ataman, lacivertli-beyazlı ekiple iki yıllık sözleşme yeniledi. Efes'in başında 1 Euroleague ikinciliği, 1 Euroleague üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası, altyapılarda ise 1 Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 3 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve 2 Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ataman, bu sene de Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY Euroleague Final Four'a takımını taşıdı.
Ergin Ataman'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı
06.05.2021 - 16:57 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ergin Ataman,Anadolu Efes,
788236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788236.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
37
23
7
7
30
76
03
GALATASARAY A.Ş.
37
23
6
8
37
75
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
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14
16
7
9
58
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
37
14
12
11
8
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
37
11
10
16
-14
43
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
37
9
14
14
-6
41
16
KASIMPAŞA A.Ş.
37
10
10
17
-12
40
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
37
9
12
16
-16
39
18
MKE ANKARAGÜCÜ
37
10
8
19
-15
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
38
9
10
19
-24
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
37
9
8
20
-29
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor - Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü - Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor - Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor - Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray - Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük - Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe - Konyaspor
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Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
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Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
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Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
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Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
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Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
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Adanaspor - Yilport Samsunspor
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Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor