Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 40. haftasında yarın nefesler tutulacak. Lider Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip kazanırsa şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak. Bu maça 1 gün kala Beşiktaş'ın maç kamp kadrosu belli oldu. Takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.