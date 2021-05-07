Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Djaniny Semedo ve Marlini Sandy çiftinin bugün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Portekiz’in Lizbon şehrinde dünyaya gelen ve Noah Djaniny ismini verdikleri üçüncü çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz."