Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi Finali'ne iki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea kaldı. UEFA, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final maçına 25 bin seyircinin alınacağını açıkladı. Bu karar sonrası İngiltere, koronavirüsü bahane ederek Türkiye'yi "yüksek riskli" olarak nitelendirdiği "kırmızı listeye" aldı. İngiltere, kendi vatandaşlarına da "Türkiye'ye gitmeyin" çarğısında bulundu. Türkiye'den dönenlerin otel veya tesislerde 10 gün boyunca karantinaya alınacağı açıklandı. Bu kişilerin, masrafları da kendilerinin karşılayacağı belirtildi. Türkiye'de vakalar 60 binken değil de 20 binken bu kararı alan İngilizlerin foyası ortaya çıktı.

KOKUSU ÇIKTI

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun Şampiyonlar Ligi Finali'nin İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti. Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi. Ulaştırma Bakanı, Türkiye'de oynanacak final maçına gitmemeleri uyarısında da bulundu. Konuya ilişkin Chelsea ve Manchester City'den henüz açıklama yapılmadı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda sınırlı sayıda taraftarla oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurduğu kaydedildi.