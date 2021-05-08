Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesini uzattı. Gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek olacak 29 yaşındaki futbolcu ile PSG, 2025 yılına kadar mukavele imzaladı. 2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya dünya transfer rekoru kırarak Fransız devine gelen Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.