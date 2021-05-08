Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ederken iki kulübün başkanları protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara moral ziyaretinde bulunurken, tesislerden de takımı uğurladıktan sonra peş peşe çıkarak karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alırken, mücadeleyi de Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'le yan yana takip etti.
Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi derbide yan yana
08.05.2021 - 21:30 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.
Etiketler : Mustafa Cengiz,Ahmet Nur Çebi derbi,
788752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788752.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
37
23
7
7
30
76
03
GALATASARAY A.Ş.
37
23
6
8
37
75
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
37
14
16
7
9
58
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
37
14
12
11
8
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
37
11
10
16
-14
43
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
37
9
14
14
-6
41
16
KASIMPAŞA A.Ş.
37
10
10
17
-12
40
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
37
9
12
16
-16
39
18
MKE ANKARAGÜCÜ
37
10
8
19
-15
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
38
9
10
19
-24
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
37
9
8
20
-29
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor - Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü - Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor - Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor - Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray - Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük - Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe - Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor