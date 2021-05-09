Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor mücadele edecek. İki takım arasındaki müsabaka 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın seyircili olup olmayacağı ise merak konusuydu. Bununla ilgili beklenen açıklama TFF'den geldi. TFF, maça stadın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını bildirdi. Ayrıca açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde seyretmeleri için gerekli bütün sağlık tedbirler alınacak olup detaylar daha sonra açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacak" ifadeleri kullanıldı.