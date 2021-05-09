Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaştı. İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada son 2 dakikaya 10-9 üstün giren Burgos, 4 sayılık farka ulaştığı periyodu 15-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Onuralp ve M'Baye ile 17-15 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 23-21 önde girdi. Son bölümde 29-25 üstünlük kuran İspanyol temsilcisi devreyi 29-28 üstün bitirdi.

Hücum ribauntlarında etkili olan Burgos, 35-30 üstünlük kurduğu üçüncü periyotta 25. dakikayı da 37-34 önde geçti. Son bölümde Cook ve Benite ile aradaki farkı 7 sayıya kadar yükselten İspanyol temsilcisi, periyodu 46-39 üstün bitirdi.

Son periyoda Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle 24. dakikada 51-50 öne geçti. Son 5 dakikasına 54-54 eşitlikle girilen müsabakada son dakikaya Burgos 60-59 üstün girdi. Müsabakadan 64-59 galip ayrılan İspanyol temsilcisi kupayı üst üste ikinci kez kazandı.