Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Split kentinde iki gün süren organizasyonda Türk Milli Takımı tarihi başarıya ulaştı.

Türkiye, 2002'den bu yana düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda bugüne kadarki en iyi sonucunu elde etti.

42 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonlarının da yarıştığı organizasyonda milli sporcular 3'ü altın 5 madalya aldı. Türkiye, 23 yaş altı kadınlarda takım halinde puan klasmanında birinci olarak kupaya uzandı.

Milli takımın Hırvatistan'daki altın madalyaları Eşref Apak, Pınar Akyol ve Özlem Becerek'ten geldi.

Erkekler çekiç atmada yarışan Eşref Apak, daha önce bir gümüş, bir de bronz madalya aldığı Avrupa Atmalar Kupası'nda şampiyonluk elde etti. Eşref, 75.99'luk atışıyla kürsünün zirvesine çıktı.

Antrenman arkadaşı olan iki genç yetenek Pınar Akyol ve Özlem Becerek ise 23 yaş altında kendi kategorilerinde Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2002 doğumlu Özlem, disk atma yarışmasını 57.02 ile birinci tamamlarken, 2003 doğumlu Pınar da gülle atmada 17.65'lik performansıyla şampiyon oldu. Pınar, 17.65'lik dereceyle tüm zamanlar Türkiye listesinde henüz 17 yaşında üçüncü sıraya kadar tırmanırken, 2021 dünya listesinde de 20 yaş altında liderliğe yerleşti.

Gülle atma büyük kadınlarda Emel Dereli, son beş yıldaki en iyi atışı olan 18.29’luk derecesiyle Avrupa Kupası'ndan üçüncülükle ayrıldı. Aynı branşta 23 yaş altı erkeklerde yarışan Alperen Karahan da 19.48 ile bronz madalya kazandı. Karahan, iki yıl önceki son organizasyonda da 23 yaş altında üçüncü olmuştu.

Takımlarda şampiyonluk kupası

Türkiye, tarihinde en fazla madalyayı kazandığı Avrupa Atmalar Kupası'nda bir ilke daha imza atarak takım halinde de ilk kupasını aldı.

23 yaş altı ve büyüklerde dörder atma branşındaki atletlerin puan toplamıyla oluşturulan klasmanlar sonunda Türkiye, 23 yaş altı kadınlarda Belarus ve Polonya'nın önünde birincilik kupasını kazandı.

Altın madalyalı Özlem Becerek ve Pınar Akyol ile ciritçi Münevver Hancı ve çekiç branşında mücadele eden Dünya Ezgi Sayan'dan oluşan dörtlü, 3 bin 934 puanla Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti.