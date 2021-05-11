Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle umut depolayan Galatasaray, ligde kalan son iki maçını da kazanarak ligi en olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyor. Son düdüğe kadar pes edemeyeceklerini belirten Teknik Direktör Fatih Terim oyuncularını da bu mantaliteyle motive ederken Beşiktaş maçının rehavete neden olmaması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Denizlispor karşılaşması öncesi rakiplerinin ligdeki konumlarına da dikkat çekip galibiyet istediğini söyledi.

Averajda önemli

Terim “Artık sadece iki maçımız, 180 dakikalık finalimiz kaldı. Galatasaray’a yakışan biçimde bitirelim demiştim, bunun ilk adımını Beşiktaş karşısında aslanlar gibi yaptınız. Şimdi aynı oyunu, istediği sizden yine bekliyorum. Rakibimizin küme düşmüş olması sizi yanıltmasın. Böylesi maçlar hep daha tehlikeli olur. Oyuncular kendini göstermek için ekstra efor sarf eder. Oyun planına 90 dakika sadık kalmalısınız. Averajın da çok önemli olduğunu unutmayın. Gereksiz risk alıp hatadan gol yemeyelim” dedi.

Kaleyi gören vursun

Cimbom, Denizli maçı öncesi son taktik idmanını dün İstanbul’da yaptıktan sonra özel bir uçakla karşılaşmanın oynanacağı şehre geçti. Sarı kırmızılıların yaptığı antrenmanda Fatih Terim gol varyasyonlarının üzerinde dururken, öğrenicilerinden bol şut istedi.

Falcao yok Mustafa var

Ligden düşen Denizlispor ile çok kritik bir maça çıkacak sarı kırmızılılarda sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Radamel Falcao kadroya alınmadı. Tedavisi sonrası takımdan ayrı çalışan Mustafa Mohamed ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Yairo Moreno Aslan’a doğru

Galatasaray bir süredir sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek Saracchi’nin yerini doldurmak için arayıştaydı. Sarı kırmızılılar aradığı sol beki Meksika Ligi’nde buldu. Kolombiya basını Leon’da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek Yairo Moreno ile Cimbom’un her konuda anlaştığı yazdı.