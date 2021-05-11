Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer adına kötü başlayan sezon Avrupa Kupası vizesiyle devam etti. Ki bu başarıda hiç kuşkusuz sonradan dümene geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın etkisi büyüktü. Ki o Avcı, Karadeniz ekibine rekora giden bir istatistik de sağladı. O da dış sahada bileğinin bükülmemesi. 15 deplasman mücadelesinde sekiz galibiyet ve yedi beraberlik geldi. Eğer Konya önünde de seri sürerse Avcı sezonu dış sahada yenilgi almadan bitirecek.

İki kötü haber

Deplasmandaki son yenilgisini Fenerbahçe önünde alan Trabzonspor, bu sezon dış sahada 34 puan toplarken iç sahada 33 puan elde etti. Bu arada Antalyaspor maçında sakatlanan Djaniny ve Flavio'nun da durumları belli oldu. Djaniny’nin çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edildi. Flavio da Silva'nın da sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma var. İki isim de Konya maçında forma giyemeyecek.