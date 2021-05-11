Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adem Ljajic, 34. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Karagümrük ceza sahasında yaşanan pozisyonda Biglia ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalan Ljajic, omzunun üzerine düştü. Bu düşüş sonrası omzundan sakatlanan futbolcu mücadeleye devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedyeyle kenara gelen Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.