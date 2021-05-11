Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü ağırlarken, Vodafone Park'ta bulunan localar ise doldu. Karşılaşmayı izlemek için localarına gelen siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başladı.



Locadan yönetime seslendiler

Maçın başında 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' diye tempo tutan Beşiktaşlılar, maç boyunca takımların da destek verdi.