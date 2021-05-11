Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Avrupa kupalarının önemli adaylarından olan Sivasspor, 41. hafta maçında Ülker Stadı’nda konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından bir filmde çekilen ‘Sivas Halayı’ videosu paylaşılarak, “Fenerbahçe’yi 2-1 yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar” ifadesine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

