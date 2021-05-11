Süper Lig’de Avrupa kupalarının önemli adaylarından olan Sivasspor, 41. hafta maçında Ülker Stadı’nda konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından bir filmde çekilen ‘Sivas Halayı’ videosu paylaşılarak, “Fenerbahçe’yi 2-1 yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar” ifadesine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Sivasspor'dan Fener maçı sonrası dikkat çeken paylaşım
11.05.2021 - 23:46 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu olan DG Sivasspor, Kayode ve Hakan Arslan’ın golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Yiğidolar, maç sonunda kulübün resmi hesabından ‘Sivas Halayı’ paylaşımında bulundu.
Süper Lig’de Avrupa kupalarının önemli adaylarından olan Sivasspor, 41. hafta maçında Ülker Stadı’nda konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından bir filmde çekilen ‘Sivas Halayı’ videosu paylaşılarak, “Fenerbahçe’yi 2-1 yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar” ifadesine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Etiketler : sivasspor,maç,sivas halayı,
789345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/789345.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
38
25
6
7
45
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
38
24
7
7
31
79
03
GALATASARAY A.Ş.
38
24
6
8
39
78
04
TRABZONSPOR A.Ş.
38
18
13
7
12
67
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
38
17
9
12
10
60
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
38
14
17
7
9
59
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
38
14
13
11
8
55
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
38
14
12
12
7
54
10
GÖZTEPE A.Ş.
38
13
12
13
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
38
12
12
14
1
48
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
38
11
12
15
-15
45
13
HELENEX YENİ MALATYASPOR
38
10
14
14
-2
44
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
38
11
11
16
-14
44
15
KASIMPAŞA A.Ş.
38
11
10
17
-11
43
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
39
9
16
14
-14
43
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
38
9
13
16
-16
40
18
MKE ANKARAGÜCÜ
38
10
8
20
-16
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
39
9
10
20
-25
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
38
9
8
21
-33
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
38
6
10
22
-32
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor 0 - 1 Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü 1 - 2 Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor 0 - 4 Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe 0 - 1 Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor 2 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
34
21
7
6
37
70
02
GZT GİRESUNSPOR
34
21
7
6
29
70
03
YILPORT SAMSUNSPOR
34
20
10
4
28
70
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
19
7
8
28
64
05
ALTAY
34
20
3
11
27
63
06
ALTINORDU
34
17
9
8
13
60
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
34
17
7
10
21
58
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
34
14
5
15
-7
47
10
BURSASPOR
34
14
4
16
-1
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
34
12
6
16
-3
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
34
9
8
17
-18
35
14
ADANASPOR A.Ş.
34
9
7
18
-11
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
34
7
13
14
-24
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
34
6
8
20
-28
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay 4 - 3 Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 5 Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor 0 - 2 Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 1 - 4 Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 1 - 2 Gzt Giresunspor