Şampiyonluk yolunda basamakları çifter çifter çıkıyor denilen Beşiktaş kendini ateşe attı. Dün akşam kazanması durumunda son maça beraberliğin bile yeteceği şekilde çıkacak olan siyah beyazlılar Karagümrük karşısında şok bir yenilgi yaşadı. Karşılaşmaya beklendiği gibi Beşiktaş'ın baskısıyla başlandı. Siyah beyazlılar neredeyse nefes aldırmayacak şekilde rakip kaleye yüklendi.

İlk şut ve gol

∂ Ancak hem Karagümrük'ün boşluk bırakmadan yaptığı kalabalık savunma, hem de Beşiktaş'taki yırtıcı santrfor eksikliği sebebiyle bu baskıdan gol pozisyonu çıkmadı. Atiba'nın yokluğu da orta alanda Beşiktaş'ın üretkenliğini ciddi anlamda etkileyen bir faktör oldu. Karagümrük'ün 39. dakikada ilk şutunun gol olması siyah beyazlıları şoka uğrattı. Hemen ardından Welinton son anda yaptığı müdahale ile skorun 2-0 olmasını engelledi.

Zukanovic atıldı

∂ Ghezzal'ın golü Beşiktaş'ı kâbustan kısa süreliğine uyandırırken, N'Koudou'nun şutu 60'ta direkte patladı. Zukanovic'in kırmızı kart görmesi üzerine bütün ibreler Beşiktaş'ın golünü gösterirken Karagümrük tekrar öne geçti. Son anlar büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş aradığı golleri bulamadı ve şampiyonluk ümidini son haftadaki Göztepe maçı galibiyetine bağladı.

Çok şey kaybetmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından üzgün ve moralsizdi. "Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz" diyen Sergen Hoca, "Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor" sözlerini kullandı.

Hâlâ hedefteyiz

∂ Siyah beyazlı çalıştırıcı, "Her maçı 7 eksikle oynuyoruz, hiçbir zaman dile getirmedik. Şu an şampiyonluk maçı var, hâlâ hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz" şeklinde konuştu.

GHEZZAL'IN MENAJERİ

Korkmaz'a gözaltı

∂ Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası olay çıktı. Menajer Hakan Korkmaz ile misafir ekibin futbolcusu Ndao arasında tartışma yaşandı. Uzun süren gerginliğin ardından Ghezzal'ın da menajeri olan Hakan Korkmaz, polis tarafından gözaltına alındı.

KOCADAĞ: SONA GELDİK

İki kupa maçımız var

∂ Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "İyisiyle, kötüsüyle son haftaya geldik. Son hafta için büyük bir çekişme var. Elimize fırsatlar geldi değerlendiremedik ama şampiyonluk Göztepe maçına kaldı. Cumartesi ve Salı günü iki kupa kazanacak maçımız var" dedi.

MORAL VERDİLER

Tribünden destek

∂ Karagümrük maçında sakat olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Aboubakar, Hasic ve cezalı Atibanın yanı sıra, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular da karşılaşmayı locadan takip ederek siyah beyazlılara moral verdi.