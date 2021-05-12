Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de tarihe geçen gecenin ardından gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında mağlubiyetle ayrılmasının ardından son haftaya taşınan şampiyonluk yarışının gerginliği maç sonu soyunma odasına da yansıdı. Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Karagümrüklü Ndao ve Koray Altınay arasında geçen hareketli dakikalar sonrası Ndao'nun şikayetçi olması üzerine Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.

