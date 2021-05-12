Süper Lig'de tarihe geçen gecenin ardından gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında mağlubiyetle ayrılmasının ardından son haftaya taşınan şampiyonluk yarışının gerginliği maç sonu soyunma odasına da yansıdı. Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Karagümrüklü Ndao ve Koray Altınay arasında geçen hareketli dakikalar sonrası Ndao'nun şikayetçi olması üzerine Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.
Beşiktaş maçı sonrası büyük şok! Yıldız ismin menajeri gözaltına alındı
12.05.2021 - 09:31 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün gece üç büyükler arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 2-1'lik Karagümrük mağlubiyetinin ardından ortalık karıştı. Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Karagümrüklü Ndao ve Koray Altınay arasında yaşanan tatsızlık sonrası menajer Korkmaz gözlatına alındı.
Süper Lig'de tarihe geçen gecenin ardından gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında mağlubiyetle ayrılmasının ardından son haftaya taşınan şampiyonluk yarışının gerginliği maç sonu soyunma odasına da yansıdı. Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Karagümrüklü Ndao ve Koray Altınay arasında geçen hareketli dakikalar sonrası Ndao'nun şikayetçi olması üzerine Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.
Kaynak: haberler.com
Etiketler : beşiktaş,hakan korkmaz,
789382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/789382.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
39
25
6
8
44
81
02
GALATASARAY A.Ş.
39
25
6
8
42
81
03
FENERBAHÇE A.Ş.
39
24
7
8
30
79
04
TRABZONSPOR A.Ş.
39
18
14
7
12
68
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
39
15
17
7
10
62
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
39
17
10
12
10
61
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
39
16
9
14
12
57
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
39
15
12
12
8
57
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
39
14
13
12
7
55
10
GÖZTEPE A.Ş.
39
13
12
14
1
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
39
12
13
14
1
49
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
39
12
12
15
-14
48
13
KASIMPAŞA A.Ş.
39
12
10
17
-9
46
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
39
10
15
14
-2
45
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
39
11
12
16
-14
45
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
39
9
16
14
-14
43
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
39
9
14
16
-16
41
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
40
10
10
20
-24
40
19
MKE ANKARAGÜCÜ
39
10
8
21
-18
38
20
GENÇLERBİRLİĞİ
39
10
8
21
-31
38
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
39
6
10
23
-35
28
Süper Lig Fikstür
41.Hafta Maçları
11.05.2021 17:00
Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor
11.05.2021 20:30
Alanyaspor 2 - 3 Erzurumspor
11.05.2021 20:30
Kasimpaşa 3 - 1 Ankaragücü
11.05.2021 20:30
Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor
11.05.2021 20:30
Başakşehir 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
11.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 4 - 5 Rizespor
11.05.2021 20:30
Helenex Yeni Malatyaspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
11.05.2021 20:30
Denizlispor 1 - 4 Galatasaray
11.05.2021 20:30
Beşiktaş 1 - 2 Karagümrük
11.05.2021 20:30
Gençlerbirliği 5 - 3 Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
34
21
7
6
37
70
02
GZT GİRESUNSPOR
34
21
7
6
29
70
03
YILPORT SAMSUNSPOR
34
20
10
4
28
70
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
19
7
8
28
64
05
ALTAY
34
20
3
11
27
63
06
ALTINORDU
34
17
9
8
13
60
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
34
17
7
10
21
58
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
34
14
5
15
-7
47
10
BURSASPOR
34
14
4
16
-1
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
34
12
6
16
-3
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
34
9
8
17
-18
35
14
ADANASPOR A.Ş.
34
9
7
18
-11
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
34
7
13
14
-24
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
34
6
8
20
-28
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay 4 - 3 Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 5 Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor 0 - 2 Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 1 - 4 Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 1 - 2 Gzt Giresunspor