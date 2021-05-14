Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, İstanbul’da oynanmasını planladığı Şampiyonlar Ligi finalini koronavirüs şartları sebebiyle Portekiz’in Porto şehrine verdi. Buna göre Manchester City ile Chelsea arasındaki final karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü Porto’daki Dragao Stadı’nda oynanacak. Ayrıca, her takımdan 6 bin olmak üzere 12 bine çıkarıldı. Şampiyonlar Ligi finali geçtiğimiz sezon da İstanbul’dan alınmış salgın yüzünden 8’li final adı altında Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanmıştı.

YARDIMCI: HERKES ÜZÜNTÜLÜ

Gelişme üzerine TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Şampiyonlar Ligi sezonunu muhteşem bir finalle kapatmaya hazırdık. Finalin ev sahipliğinin üst üste iki yıl ertelenmesi sebebiyle herkes üzüntülü. TFF olarak UEFA ile görüşmelerimize devam ediyoruz. UEFA, çok yakın zamanda, Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere, farklı organizasyonların İstanbul'da düzenlenmesi yönündeki kararını açıklayacaktır" şeklinde konuştu.