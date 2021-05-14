Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yarın Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçı öncesi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir’de şampiyonluğu kutlayacaklarından emin olduklarını ve teknik ekip ile futbolculara güvendiklerini belirten siyah beyazlıların patronu, son oynanan Karagümrük maçı sonrası olanlar hakkında ise ilginç ifadeler kullandı. Rakip takım oyuncuların soyunma odası koridorlarında abartılı sevinç gösterilerinde bulunmasını garipsediğini belirten Çebi, “Kazanmaya sevinmek ayrı bir şey ama Karagümrüklü oyuncular neyin kutlamasını yaptılar” dedi.

GÜNAY'A SERT SÖZLER

Karagümrüklü oyunculara tepkisinin devam edeceğini söyleyen Başkan Çebi, “Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama yapıldığını gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz da kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın patronu ayrıca, Karagümrük maçı sonrası yaşananların takipçisi olacağını söyleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için de, “Bu iş Yusuf Günay’a mı düştü? Boş gezenin boş kalfası. Kavga olduğu iddiaları külliyen yalan” diye konuştu..

YÖNETİM VE TAKIM TAM KADRO MAÇA

İzmir’e çıkarma

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de sezon başından bu yana olduğu gibi bu kritik dönemde de fazla mesaiye devam ediyor. Yönetim şampiyonluk maçı için seferberlik ilan etmiş durumda. Takımda sakatlıkları sebebiyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek bütün oyuncular dâhil herkes aynı uçakla İzmir’e gidecek. Şampiyonluk çıkarmasına yöneticilerin yanı sıra eşleri de özel izinle katılacak.

SERBEST KALABİLİR

Abou’nun durumu kritik

∂ Karagümrük maçı sonrası çıkan olaylar sonrası PFDK’ya sevk edilen Aboubakar’ın durumu daha da garipleşti. Bir maç daha oynarsa sözleşmesi otomatikman uzayacak olan Kamerunlu oyuncunun, iki maç ceza alması durumunda Türkiye Kupası finalinde de forma giymemesi kesinleşecek ve serbest oyuncu statüsünde olacak.