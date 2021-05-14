Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala üç şampiyon adayı var ve üçünün de başında yerli teknik direktörler görev yapıyor. Sergen Yalçınlı Beşiktaş averajla liderlik koltuğunda, aynı puanda Fatih Terimli Galatasaray ve iki puan arkalarında Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si var.

En son Zico

Takımlar, son 13 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli hocayla şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Geride kalan 62 sezonun 27'sinde yerli teknik direktörlerle şampiyonluk gelirken yabancı teknik adamlar içinde en son şampiyonluk gören isim 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'de Zico olmuştu.