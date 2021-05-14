Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor maçında aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansını zora sokan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. Sarı lacivertlilerin hedefinde ise dünyaca ünlü golcü var.

MESUT ÖZİL'İN ETKİSİ BÜYÜK

Daily Star'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Chelsea'de forma giyen Olivier Giroud transferinde sona geldi. Haberde, Fransız futbolcuyu ikna etme çalışmalarında Mesut Özil'in önemli rol oynadığı belirtildi.

29 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Olivier Giroud, Tuchel'in takımın başına gelmesi ile birlikte fazla forma şansı bulamadı. Sözleşmesi bu sezon sonunda biten ve Fenerbahçe'ye bonservissiz gelmesi planlanan golcü, bu sezon Chelsea formasıyla 29 maçta 11 gol kaydetti.

SÜRPRİZ İDDİA

Fenerbahçe'nin imza aşamasında olduğu Olivier Giroud için Ligue 1 ekiplerinden Lens'in devreye girdiği iddia edildi.

Fransa'da yayın yapan Le10 Sport'un iddiasına göre; Lens yöneticileri ünlü golcünün transferinde oldukça iddialı ve transfer için tüm imkanları seferber etmiş durumda.