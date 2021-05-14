Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güneş, 17 Mayıs-1 Haziran arasında Antalya’da yapılacak olan kampın 30 kişilik kadrosunu açıkladı.

Olağanüstü koşulların devam ettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, “Türkiye’nin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Milli takım benim için herkes ve her şeyden daha önemlidir. Onu korumak ve sahiplenmek asli görevimizdir. Beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz ve ona göre davranmak zorundayız. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi, ona göre ilerliyoruz. Hedefimiz ve planımız belli. Biz büyük bir aileyiz ve futbolcular bizim çocuklarımız. Bunun içinde herkes var." dedi.

"BİZ ÖTEKİLER DEĞİLİZ"

Gençlere olan güveninin altın çizen tecrübeli teknik adam, gurur duyulan inançlı bir takım olacaklarını belirtti. Güneş, "Biz ötekiler değiliz. Farklılıklarımız olacak, bütünlüklerimiz bozulmayacak. Futbol ortak değerimiz. Tabii ki tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Doğru olacağız. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız. Geçmişi de biliyoruz, geleceği kurmak için bugünü iyi yaşamalıyız. Kötülükleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Zaman ve sabır en büyük yardımcımız olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolun skorlardan daha fazla değer kazandığını bildiklerini ve bunu Dünya Kupası eleme maçlarında gösterdiklerini vurguladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nın öneminden bahseden insanları birbirine kenetleyen organizasyonlar olduğunu söyleyen Güneş, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın milyarlarca kişiyle aynı duyguları yaşamanın tadına varacaklarını açıkladı.

"LİGDE YAŞANANLAR GERİDE BIRAKILMALI"

"Ligde yaşananları geride bırakmak doğru olur." uyarısında bulunan Şenol Güneş, "Bu maçların sonunda şampiyon olan, başarılı olan, başarısız olan ve küme düşenler olacaktır. Gelecek sene bu yarış yine devam edecektir. 1. Lig’de, 2. Lig’de ve 3. Lig’de şampiyon olanları kutluyorum, Play-Off’taki takımlara başarılar diliyorum." dedi. Kadrodan çıkarılacak isimlerle ilgili de konuşan Güneş, kadronun dışında kalan oyuncuların çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Kadronun 30 kişi olacağını açıklayan tecrübeli teknik direktör, Antalya kampıyla ilgili, "18 Mayıs’ta Antalya’da kampa giriyoruz. 27 Mayıs ve 31 Mayıs’ta 2 hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran’da Almanya’da hazırlık maçı oynayacağız. 10 Haziran’da Roma’ya gidip 11 Haziran’da maça çıkacağız. Ardından da Azerbaycan’a gidip Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız.” ifadelerine yer verdi.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

İnatçı ve kenetlenmiş durumda olduklarını söyleyen Güneş, “Umudumuzu kaybetmeden yarışacağız. Hiçbir zaman yalnız olmayacağız. Taraftarımız az olabilir, hiç olmayabilir ama onların duygularını hissedeceğiz. Hayallerimizi gerçekleştirerek buraya geldik. İnsanlarımız her alanda en iyisine layık. Gurur duyulacak davranışlar ve oyun peşinde olacağımızı herkes bilsin. Gruptan çıkmak için olağanüstü çabamız devam edecektir." dedi.

Önceliğin her zaman Dünya Kupası olduğunu söyleyen ancak Avrupa Şampiyonası'nın da çok önemli olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, EURO 2020 gruplarında denk takımlar olduğunu söyledi. İtalya’yı söyleyebiliriz bir seviye üst olarak söyleyebileceklerini belirten Güneş, İtalya'ya karşı alınacak galibiyet ya da beraberliğin gruptaki dengeleri oynatacağını açıkladı. En iyi 3.’nün de çıkma şansının olduğunu aktaran Güneş, takımın gücünü bu maçlarda göreceğini söyledi.

"TAKTİKLERE MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

"Taktiklere maç maç bakacağız. İtalya maçını kazanırsak, sonraki 2 maça daha farklı taktikle çıkarız. Kaybedersek farklı taktikle çıkarız." diyen A Milli Takım teknik direktörü, "2 galibiyet, gruptan çıkmak için yeterli olur diye düşünüyorum” dedi. Turnuvanın her basamağı için tedbirli olduklarını söyleyen Şenol Güneş, “Biz tedbirli davranıyoruz. İngiltere vizesini de alacağız, Rusya vizesini de. Basamakların hepsini çıkmayı hedefliyoruz. İlk maçımız İtalya maçı. Her oyuncumuzla ‘Kaybedip, kazanabilirsiniz’ diyerek konuşuyorum. Güçlü ve ayakta kalmaları için söylüyorum bunu. Bunlarla yaşamayı bilecekler." diye konuştu.

Aşılama konusunda öncelik tanındığını söyleyen Şenol Güneş, sözlerine, "Lig yarışı oldu, her şey bitti diye bir durum yok. Bu kampı, ligin hemen bitimine almamızın sebebi, aileleriyle dinlenme ve yeniden hazırlanma amaçlı oluyor. Pandemi düşünmeden kutlamalar yapılabiliyor. Biz her günü önemsiyoruz. Oyuncular geldiğinde ligin mutluluğunu, üzüntüsünü geride bırakarak motive olmalı. Sezon boyunca ailesinden ayrı kalan oyuncular, yaz tatiline hazırlanmak isterken ülke için milli takıma gelecek. Herkes gelmek isteyecek milli takıma. Gelmeyenler tatile gidecek, gelenler minimum 34 gün kampta olacak. Bunun hazırlığını yaptık. Kampta testlerimiz devam edecek. Bize bir ayrıcalık yapılsın istemiyorum. Ben bütün milletimizin aşı olmasını isterim. Ama bu oyuncular, evlerinde oturan insanların zihnindeki travmayı giderebilecek bir pozisyonda ve bu nedenle bir ekstra durum olabilir” diyerek devam etti.

"KAMP ORGANİZASYONU SEZON BAŞINDA YAPILDI"

Kadro için birçok isim düşündüklerini ifade eden Şenol Güneş, “Hepsini açıklamadık. Salih Uçan’ın sakatlığı var bunu unutmayalım. İnandığımız bildiğimiz yolda gidiyoruz. Trabzonspor’da Berat var, 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği’nde Berat ve Mert Çetin’i beğenmiştim. Mert, Roma’ya gitti, Berat da Trabzonspor’a gitti. Genç oyunculara tolerans tanıyabiliriz. Ama mesela Allah korusun, Burak Yılmaz olmazsa Muhammed Demir olur, Adem Büyük olabilir. Burada durum farklı oluyor." dedi. Gol kralı olan Okan Yılmaz’ı 2 sene kadroya almadığını belirten Güneş, "3. senesinde Konfederasyon Kupası’nda kadroya almıştım, çok da iyi oynamıştı o dönemde. Kadroda tabii ki eleştiriler olacak. Kağıt üzerinde baktığınız zaman grupta İtalya lider olur, diğerleri çekişir diyebiliriz. Ama ben liderlik istiyorum." açıklamasını yaptı.

"İsviçre hücum yanı iyi olan, Galler ise savunması iyi olan bir takım. İtalya her ikisini de yapabilen takım. Tabii ki hepsinin zaafları da var" diyen Şenol Güneş, "Koşullarda zorluklar olsa da, Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığımız 3 maçta iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Ama bugün sorsanız hangi maçtan 3 puanla ayrılırsınız diye, herkes Letonya der. Ama o maçta 3 puan alamadık." dedi.

Kamp organizasyonunun sezon başında yapıldığını açıklayan ve ‘Bunu değiştir’ diyen insanları eleştiren Güneş, "İnsanlar bir şey talep edip işler kötü gidince suçlu aramamalı. Manchester United 2 gün önce maç yaptı, dün de maç yaptı. Bizde olsa yer yerinden oynar. Sezon başında bazı takımların oyuncuları koronaya yakalandı, sonra başkalarına oldu. Bunların hepsi olabilir. Başarısızlığa mazeret bulmak yerine başarı için çözüm bulmak gerekiyor. Bütün kulüplere aynı mesafedeyim. Ligin dizayn edilmesiyle ilgili sezon başında plan yapılır. Takımların başarı ya da başarısızlıkları planlamadan sebep değil. " dedi. Hakemlere verilen tepkiler konusunda da açıklama yapan Şenol Güneş, "Şampiyonluk herkesin başarabileceği bir durum. Ekonomik durum her sene büyüyorsa, bunun da sebebini federasyonda bulmayın. Maç kaybettiğinizde hakem hatası olabilir. Ama suçlamaların başarı ya da başarısızlık sebebi olarak gösterilmesinin, futbolun özüne aykırı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN OYUNCU ALABİLİRİZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya alınan 30 oyuncuyu 26’ya düşürürken mevki ve takım ihtiyacına göre karar verileceğini açıkladı. Sakatlık ya da olağanüstü durumlara göre hareket edileceğini belirten Güneş, "Ayrıca takımlar tatilde olacak ve yalnızca Ümit Milli Takım’dan oyuncu alabiliriz. Ama ben Dünya Kupası’na gittiğimizde 2 kişi fazladan götürdüm yanımda. Kadroya girmeseler bile orada olmak başka bir duygu. Orada olmak bir oyuncunun hayatını olumlu etkiler. Kadroya alınmayanlarla ilgili konuşulabilir ama gerek yok. Çünkü oyuncular da biliyor bunların keyfi olmadığını. Arayıp konuştuğum bazı arkadaşlarımızı kadroya alamadığım için üzgünüm." dedi.

"Dün düşünmediğim oyuncu, yarın kadroda olur. Futbolda bunlar var." diyen Güneş, "Burada olması gereken oyuncular var. Kim alınmadı diye konuşursak daha farklı yere gider. Salih ve Musa çok beğendiğim oyuncular. Ama şu anda kadroda yoklar. Belki seneye direkt oynayacaklar. Hakan Arslan yaşı ve mevki itibariyle direkt düşünsem kadroya alacaktım. Uğur Çiftçi’yi düşünebilirdim sol bekte. Benim de içime sinmesi gerekiyor ama kadronun” diyerek sözlerine devam etti.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

KÜME DÜŞME AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi Finali’nin Portekiz’de oynanacak olmasının problem olmadığını ifade eden Şenol Güneş, “2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve seneye de Süper Kupa finali olunca, benim için mantıklı bir durum oldu. Elimizden alındı diye düşünmeyin. Ben bunu kayıp olarak görmüyorum. Bu sene alsaydık maçı izleyemeyecektik. İzleyemediğimiz maç olacağına, seneye yapalım bu organizasyonu daha iyi” dedi.

Geçtiğimiz sezon küme düşmenin kaldırılması ve bu sezon için de konuşulmaya başlanmasıyla ilgili de konuşan Güneş, “Herkesin görüşleri olacak. Bu görüşleri ilgili yerlere söyleriz. Geçen sene de söyledim. Küme düşmenin kaldırılmasının doğru olmadığını söylemiştim, yine aynı fikirdeyim. Bu yanlış bir durum zaten. 18 takım vardı, 21’e çıkacak, 20’ye inecek. Şimdi pandemi koşulları daha da arttı. Ama bunu hep kendi menfaatlerine söylüyorlar. Ortak değerle gelmiyor kimse. Bu şartlardan kendimi kurtarırsam, işi sıyırdım mantığıyla gidiliyor. Sorun yarın başka birinin başına geliyor ve kulüplerin de zararı oluyor." dedi. Kulüplerin kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini söyleyenGüneş, "Türk futbolunun kurumsal yapısına dönüştürülmesi için hepimizin katıldığı bir şura olmalı. Gündemimizde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Ben küme düşmenin kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Ondan sonra 5 gün daha ligi devam ettirelim deniyor” diye konuştu.

Kadrodaki oyuncularla ilgili konuşarak sözlerine devam eden Güneş, “Yurt dışındaki oyuncuların da problemleri oluyor, yurt içindeki oyuncuların da. Cengiz bizim için çok önemli bir oyuncu ama uzun zaman faydalanamadık. Merih de bizim için çok önemli. Ama Dünya Kupası Elemeleri’nde kullanamadık. Eldeki oyuncular çok önemli. Bir 11 yapıp, herkesin sahiplenebileceği bir kadroyla yarışmak önemli. Transfere bağlı olarak da sorunlar çıkıyor. 2. Lig’den 2 oyuncumuz var takımda. Kenan Karaman ve Umut Meraş, 2. Lig’de oynuyor. Bizim rakiplerimizin de oyuncuları farklı ülkelerde oynuyor. Ben artık buna bakmıyorum. İtalya, İsviçre, Fransa, Galler ne ise biz de oyuz. Büyük takımların kaybetmesi sürpriz olarak gösterilir. Letonya maçında alınan sonuç, sürpriz olarak nitelendi ve büyüklüğümüzü gösterir. Biz herkesi yenmek için yarışıyoruz. Kadroya aldığımız oyuncuları da süs olarak almıyoruz. Yurt dışında oynayan oyuncuların mental avantajları var. Buradaki oyuncunun abartılı ilgi görmesi, otokontrolü de değiştiriyor. Oyuncularımızı hak etmediği övgülere boğmayacağız” açıklamasını yaptı.

"ÜRETMEMİZ GEREKİYOR"

Kendisi adına Dünya Kupası’nın daha önemli olduğunun atını çizen Şenol Güneş, “Bana tercih et deseler Dünya Kupası’nı seçerim. Zaten Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etmişiz. 2 turnuvaya katılmamız durumunda, mevcut grup daha da iyi yerlere gelecektir. Ayrıca alttan gelen grup için de önemli bu durum. Üretime geçmemiz gerekiyor. Avrupa’da 15 futbolcumuz var. Brezilya’nın 6-7 bin futbolcusu var, Sırbistan’ın 700 oyuncusu var. Üretim yapmamız lazım. Azerbaycan bizim için çok önemli. Orayı kendi sahamız ve oradakileri de kendi vatandaşımız olarak görüyoruz." dedi.

Kamp yeri hakkında bilgi veren Şenol Güneş,"Neftchi Bakü’nün antrenman sahasına gittim. Orada da sıcak havayı hissettim. Güzel bir ilişkimiz var. Karabağ konusunda ilişkiler daha da üst seviyeye çıktı. Sahada bizi destekleyenlere iyi oyun ve güzel sonuçlar vermek istiyoruz” dedi.

Türkiye’de sol ayaklı çok oyuncu olmasına karşın sol bek özellikle çok oyuncu olmadığını sözlerine ekleyen Güneş, “Türkiye’de sol ayaklı çok oyuncu var. Sol bek de oynayabilirler. Mesela Caner sol bekte çok başarılı oldu ama son dönemde bekte başarılı olamadı. Stoperden sol bek iyi bir oyuncu bulursam olabilir. Ravil mesela stoper oynuyor. Sol tarafta oynasa olabilir. 4-5 stoperimiz iyi olursa belki bu oyuncuya 10 sene sıra gelmeyecek. Umut Meraş şu anda bunu yapıyor. Verim olarak daha üstünü isteyebilirsiniz ama o mevkide boşluk var." dedi.

"İTALYA'YA YABANCI DEĞİLİZ"

İtalya'ya yabancı olmadıklarını belirten Şenol Güneş, "Hakan, Merih, Mert gibi İtalya’da oynayan oyuncularımız da var. İtalya ile daha önce çok iyi bir hazırlık maçı yapmıştık. Hatta farklı bitecekken benim yüzümden 1-1 bitmişti. İtalya’yı kısmen favori görmeme karşın her sonuç çıkabilir. Biz Brezilya ile aynı gruptaydık. Şimdi de İtalya ile birlikte çıkabiliriz belki. A Milli Takım’da jenerasyon değişikliği yapayım diyerek adım atılmaz. En iyiler çağırılır. Dünya Kupası Elemeleri’nde pazartesi günü toplanıp çarşamba günü maç yaptık. 1 haftada 3 maç yaptık ama iyi geçti. Bazen sıkışınca 1 haftada 3 maç olur mu deniliyor. Bunu da bu oyuncular yaptı. Bu güzel bir şey ve bozmak istemiyorum. Yeni katılanların da buna katılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Güneş son olarak Süper Lig yarışının çok heyecanlı geçtiğini ifade etti ve yarın oynanacak maçlarda takımlara başarılar diledi.