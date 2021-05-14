Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den flaş açıklama geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları sonrası Karagümrük maçından yaşanan olaylardan ötürü Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç men cezası verildi. Beşiktaş yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'ye de 1 maç men cezası verildiği bildirildi. Kulübe ise usulsüz seyirci alınması nedeni ile 200 bin, saha olayları nedeni ile 48 bin, protokole fazla seyirci nedeni ile 48 bin, maske ve mesafe ihlali nedeni ile 24 bin olmak üzere toplam 320 bin TL para cezası

verildi.



Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç olmak üzere toplam 3 maç ceza aldı. Ayrıca milli oyuncuya, 26 bin TL para cezası da verildi.

Aynı maçtaki olaylar doğrultusunda Beşiktaş’ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar’a ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.



CENK TOSUN KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği Karagümrük maçı sonrası ortalık karışmıştı. Karşılaşma sonrası iki takımın yedek kulübesindeki isimler arasında kavga çıkmıştı. Yaşanan olaylar esnasında siyah beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun'un eski Beşiktaşlı Roco'nun eşine küfür ettiği iddia edildi. Cenk Tosun'la birlikte Aboubakar'ın da olaylara karışması ceza almalarına sebep oldu.