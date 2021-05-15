Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER- EMİN ULUÇ- YALIMCAN SARPYEL

Yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik… Dananın kuyruğu bu gece kopuyor… Salgın sebebiyle sıkıştırılmış ve 21 takıma çıkarılmış Süper Lig’de nefes nefese geçen yarışta 2020-2021 sezonu bu gece oynanacak 42. ve son hafta maçlarıyla perdelerini kapatacak. Ligde geride kalan 41 haftada 81 puan toplayan Beşiktaş ve Galatasaray kupayı kapmak için galibiyet ve averaj hesapları yapıyor. 79 puana sahip üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise kazanıp, zirvedeki rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

AVERAJ HESAPLARI

Beşiktaş’ın deplasmanda Göztepe karşısında tek farklı kazanması hâlinde Galatasaray’ın ipi göğüslemesi için Malatyaspor karşısında dört farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Beşiktaş ve Galatasaray’dan sadece birinin mağlubiyeti durumunda Fenerbahçe, Kayserispor’u yenerse şampiyon olamayacak ancak Şampiyonlar Ligi fırsatını yakalayacak. Dipte ise Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü’nün ardından düşecek son takım ya Kayserispor ya da Gençlerbirliği olacak.

İZMİR'DE İKİ ŞAMPİYONLUK

İzmir, dört günde üst üste iki tarihî maça sahne olacak. Beşiktaş, Gürsel Aksel stadında önce lig, dört gün sonra da Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu turunu atmak istiyor. İki maç da aynı statta oynanacak. Öte yandan Karagümrük maçı sonrası çıkan olaylardan dolayı PFDK'ya sevkedilen Cenk'e iki, Aboubakar'a ise bir maç ceza verildi.

İŞİN İÇİNDE 450 MİLYON VAR

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takım, ciddi bir gelirin de sahibi olacak. İpi göğüslemek demek yaklaşık 250 milyon liralık bir gelirin de sahibi olmak anlamına geliyor. Lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa ayrıca yaklaşık 20 milyon avro (200 milyon lira) daha kazanacak.

"ŞAMPİYON GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Sezon başından bu yana ligin en iyi istatistiklerine sahip olan Beşiktaş, hak ettiğine inandığı şampiyonluk için son sınavına çıkıyor. Siyah beyazlılarda sakatlar dâhil bütün oyuncular şampiyonluk enerjisi için İzmir’e götürüldü. Teknik Direktör Sergen Yalçın son idmanda Atiba, Vida ve Josef’le bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı üç oyuncusundan karşılaşma boyunca saha içinde arkadaşlarını motive etmelerini isterken takıma, “Şampiyonluk hakkımız, şampiyona yakışır oynayacağız” dedi.

"KAZANIP, BEKLEYECEĞİZ"

Geçen hafta Sivasspor’a Kadıköy’de yenilerek büyük bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe, son maçta Kayserispor’u yenerek şampiyonluk kuşunun yeniden eline konmasını bekleyecek. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, “Son hafta ne sürprizlerin olduğunu en iyi bilen camiayız. Kazanıp neler olacağını göreceğiz. Belki de şans bize gülecek. Geçen hafta kazansaydık her şey bambaşka olacaktı” ifadelerini kullandı.

"TAKTİK FALAN YOK BAM BAM BAM!"

G.Saray inişli çıkışlı lig maratonunun sonuna şampiyonluk için çıkıyor. Evinde Malatya’yı ağırlayacak olan sarı kırmızılılar Beşiktaş’ın puan kaybını beklemeden kendi göbeğini kendi kesmek istiyor. Bol gollü bir 90 dakika çıkarmak zorunda olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim oyuncularından ilk dakikadan itibaren baskılı oynayıp erken gol bulmalarını istedi. Terim, iki gündür süren kampta “Bu maçta taktik maktik yok, bam bam bam!” sözlerini hatırlattı.