Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi her şeyi etkiledi. Taraftar konusundan tutun da organizasyonlara kadar her şey değişime açık hâle geldi. İşte onlardan birisi de 2021 Şampiyonlar Ligi finaliydi. Daha önce 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacağı açıklanan final ev değiştirdi. UEFA, koronavirüs şartlarından dolayı organizasyonu İstanbul’dan alıp Portekiz’e verdi ve hem de 12 bin seyirci kapasiteli olarak. Peki Türkiye’nin durumu ne oldu? Bu konuda da iki jest var.

YA İNGİLİZ FİNALİ OLURSA

Ağustos ayında oynatılması planlanan Süper Kupa’ya İstanbul’un ev sahipliği yapacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te de İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı belitiliyor. Ancak Süper Kupa’da İngiliz finali olabilir. Şampiyonlar Ligi’ni Chelsea ya da M. City kazanacak. UEFA’yı ise İspanyol Villarreal ile İngiliz M. United oynayacak. Eğer İngiliz finali olursa Süper Kupa yine yer değiştirebilir.

ŞENOL GÜNEŞ: DAHA İYİ OLACAKTIR

Millî Takımın hocası Şenol Güneş, UEFA’nın finali bizden alıp Portekiz’e vermesini değerlendirdi: Atatürk Olimpiyat Stadı'nı hazırladık. Olağanüstü koşullar var, pandemi nedeniyle ertelendi. Seyirci alınmayacaksa bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Hakkımız baki kalarak tekrar olacak. 2023, çok anlamlı bir yıl. Elimizden alındı diye düşünmüyorum. UEFA nezdinde güçsüz değiliz.