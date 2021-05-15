Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Haziran’da başlayacak EURO 2020 için başlangıcı kamp kadrosunu açıklayarak verdik. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, heyecanla beklediğimiz organizasyon öncesi konuştu. “Hedefimiz gruplardan çıkarak sonuna kadar gitmek” tecrübeli hocanın odak noktasıydı. Güneş “Beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz ve ona göre davranmak zorundayız. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi, ona göre ilerliyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız. Kötülükleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Zaman ve sabır en büyük yardımcımız olacak. Gurur duyulan inançlı bir takım olmak istiyoruz” dedi.

İNGİLTERE-RUSYA HESABI

İnatçı ve kenetlenmiş durumda olduklarını belirten Güneş, “Umudumuzu kaybetmeden yarışacağız. Hayallerimizi gerçekleştirerek buraya geldik. Gurur duyulacak davranışlar ve oyun peşinde olacağımızı herkes bilsin. Gruptan çıkmak için iki galibiyetin yeteceğini düşünüyorum. İtalya maçını kazanırsak, sonraki 2 maça (Galler ve İsviçre) daha farklı taktikle çıkarız. Biz tedbirli davranıyoruz. İngiltere vizesini de alacağız, Rusya vizesini de. Basamakların hepsini çıkmayı hedefliyoruz” dedi. 10 Haziran’da Roma’ya gidecek Millîler 11 Haziran’da İtalya ile açılış maçına çıkacak.

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI YANLIŞ"

Millî takım dışına da çıkan Şenol Güneş, geçtiğimiz sezon küme düşmenin kaldırılması ve bu sezon için de konuşulmaya başlanmasıyla ilgili “Geçen sene de söyledim. Küme düşmenin kaldırılmasının doğru olmadığını söylemiştim, yine aynı fikirdeyim. Bu yanlış bir durum zaten. 18 takım vardı, 21’e çıkacak, 20’ye inecek. Herkes kendi menfaatlerine göre söylüyor. Ortak değerle gelmiyor kimse” ifadesini kullandı.

GÜNEŞ'TEN GENÇLİK AŞISI

Millîlerde Şenol Güneş, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu’nu ilk defa kadroya davet ederken Salih Uçan, Emre Kılınç, Âdem Büyük ve Caner Erkin gibi isimleri almamasına eleştiri vardı. Güneş bu konuda da “Memnun olan olacak, eleştiren olacak, normaldir. Salih Uçan’ın sakatlığı vardı. Burak olmazsa Muhammed Demir ve Âdem Büyük de olabilirdi. Caner’i savunma yönü zayıf olduğu için tercih etmedik. Kadroya aldığımız oyuncuları da süs olarak almıyoruz. Yurt dışında oynayan oyuncuların mental avantajları var” dedi. Yeni Malatyaspor Kulübü ise “16 gol, 3 asist. Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu. Yorumsuz” göndermesi yaptı.