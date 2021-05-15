Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2003-2004 sezonundan bu yana toplam 439 maç yöneten tecrübeli hakem Fırat Aydınus, kariyerine Göztepe-Beşiktaş maçı ile son vererek emekliliğe ayrıldı. Aydınus, TFF tarafından belirlenen yaş sınırını (47) önümüzdeki sezon aşacak olması nedeniyle son kez düdük çaldı.

TÜRKİYE'DE 7 FİNAL YÖNETTİ

Süper Lig’de 2003-2004 sezonunda itibaren düdük çalmaya başlayan Fırat Aydınus, bugüne kadar 346 maç maç yönetti. Tecrübeli hakem, 2006-2014 yılları arasında FIFA Kokartı ile UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı.

Aydınus, bugüne kadar yönettiği toplam 438 maçta bin 876 kez sarı kart, 161 kez ise kırmızı kart gösterirken 125 kez ise penaltı kararı verdi. Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçıyla birlikte kariyerindeki 439. maçı yönetmiş oldu.

Aydınus, kariyeri boyunca TFF 1. Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Türkiye Süper Kupası’nda 1 ve 3. Lig Play-Off Finali'nde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti.