Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş tarihi gecede galip gelerek 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Böylelikle Kartal 16. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Beşiktaş’ta Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale önüne çevirdi, Vida kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir’in ortaladığı topa kale önünde yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

24. dakikada Berkan Emir ile serbest vuruş kullanan Göztepe’de ceza sahasına yapılan ortada Atınç Nukan topa kafayla kale önüne çevirdi. Arka direkte bulunan Ndiaye’nin kafa vuruşunda top direkten kale önüne yönlenirken, topa dokunan Alpaslan Öztürk skoru dengeledi. 1-1

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe’de Berkan Emir direkt kaleye vurdu, yerden sol direk dibine giden topa kaleci Ersin müdahale ederek kornere gönderdi.

36. dakikada Berkan Emir’le sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe’de ceza sahasına yönlenen topta Alpaslan Öztürk kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Ghezzal kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

45. dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Larin, topa vurdu ancak Atınç Nukan kaleye giden topu kayarak engelledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Beşiktaş’ta, Ghezzal ceza sahasına ortaladı. topa yükselen Larin kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Larin, Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada kazanıla penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu. 1-2

78. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir kale önüne ortaladı, Ndiaye topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirse de kaleci Ersin Destanoğlu topu kontrol etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk x, Berkan Emir xx (Burekovic dk. 83 ?), Obinna xx, Soner Aydoğdu x (Ideye dk. 73 x), Esiti xx (Beykan Şimşek dk. 83 ?), Halil Akbunar xx, Ndiaye x, Jahovic x

Yedekler: Bartu Dinç, Arda Özçimen, Kubilay Sönmez, Lamina Gassam, Yalçın Kayan, Zulj, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, Nsakala xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Josef xxx, Atiba xxx, Gökhan Töre xxx (Dorukhan Toköz dk. 90+2 ?), Ghezzal xxx, Nkodou xxx (Necip Uysal dk. 72 xx), Larin xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Monter, Bilal Ceylan, Mensah, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Vida (dk. 10), Ghezzal (dk. 69 pen.) (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (dk. 24) (Göztepe)

Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Sergen Yalçın'ın mutluluk gözyaşları

Maçın bitmesi ile gözyaşlarını tutamayan Teknik Direktör Sergen Yalçın röportaj vermeyi de ihmal etmedi.

Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu?

2020-2021 sezonuna kadar aldığı şampiyonluklarla formasına 3 yıldız takmayı başaran Beşiktaş, lide tek namağlup şampiyon olarak tarihe geçti.

Beşiktaş Süper Lig'de şimdiye kadar 15 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş Süper Lig'de daha önce 1959-60 sezonu, 1965-66 sezonu, 1966-67 sezonu, 1981-82 sezonu, 1985-86 sezonu, 1989-90 sezonu, 1990-91 sezonu, 1991-92 sezonu, 1994-95 sezonu, 2002-03 sezonu, 2008-09 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Beşiktaş daha önce tahkim kuruluna yaptığı bir başvuruyla 1959 öncesi iki şampiyonluğunu resmi olarak saydırdı ve toplamda 15 şampiyonluk elde etti.