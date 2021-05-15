Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik etti.

Kulüpler Birliği

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz"

Bakan Kasapoğlu

"Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig’in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’a başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

"2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Süper Lige katkı sunan tüm takımlarımızı ve futbolseverleri de kutluyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

"Süper Lig 2020-2021 Sezonu şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş’ı tebrik ediyor, futbolcularından taraftarına, teknik ekibinden yönetimine tüm Beşiktaş camiasını kutluyorum"