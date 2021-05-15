Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kez 21 takımla oynanan ve tarihe geçen 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş oldu. Son haftaya kadar Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü sezonda, Fenerbahçe ligi 82 puanla üçüncü sırada tamamladı.

SON KUPA 2013-2014 SEZONUNDA

Süper Lig'i son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde zirvede tamamlayan Fenerbahçe, o günden sonra kupayı unuttu. Süper Lig'de son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan sarı lacivertli ekip, 2012-2013'ten beri ise Türkiye Kupası'nı müzesine götüremiyor.

EMRE BELÖZOĞLU: FENERBAHÇE'DE BAŞARININ KRİTERİ ŞAMPİYONLUKTUR

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1’lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra her maçımızı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de düşme hattında olan bize kaybederse, rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir rakibe karşı oynadık. Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize bugün itibariyle çok büyük bir bedel ödetti. Bu anlamda üzgünüm. 10 maçlık periyot içerisinde elimizden gelin yapmaya çalıştık. 7 galibiyet 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık Ne yazık ki o mağlubiyetle şampiyonluğu kaybettik" diyen Belözoğlu, "Aslında kredimizin ve hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyebileceğim elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek bunu da söylemek durumundayız. Tabii şampiyon olsaydık çok başka bir sabaha uyanacaktı Fenerbahçe camiası, üzgünüz” ifadelerini kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada Attamah’ın ara pasında kaleciyle baş başa kalan İlhan Parlak’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

56. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde hakem, ceza sahası içerisinde İlhan Parlak’ın Serdar Aziz’i engellediği gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa’nın vuruşunu kaleci Doğan çıkardı.

67. dakikada Kvrzic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İlhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’da kaldı.

85. dakikada Muhar’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique ayağının ucuyla topa dokunabildi. Kaleye giden topu Fenerbahçe defansı son anda kornere attı.

90. dakikada ceza sahası içerisinde Ozan Tufan’ın yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+9. dakikada Valencia'nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Çağlar Uyarcan xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx Aziz xx, Kolovetsios xx, Paz xx, Kvrzic xx, Karlo Muhar xx (Sabovic dk. 90+4 ?), Attamah xx (Uğur Demirok dk. 90+4 ?), Avramovski xx (Melih Okutan dk. 84 ?), Ramazan Civelek xx (Yasir Subaşı dk. 69 x), Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Luckassen, Alibec

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx (Mauricio dk. 74 x), Serdar xx, Szalai xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx (Gustavo dk. 74 x), Ferdi xx (Cisse dk. 46 xx), Osayı Samuel xx, Pelkas xx (Mert Hakan dk. 74 x), Valencia xx

Yedekler: Harun Tekin, Samatta, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor), Valencia (dk. 90 pen.), Serdar Aziz (dk. 90+9) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İlhan Parlak (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar, Henrique, Aziz (Kayserispor)