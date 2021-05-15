Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını hiçe sayan, siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara indi. Beşiktaş Çarşı’da yüzlerce taraftar, meşalelerle kutlamalar yaptı.

Ülkenin birçok kesiminde kutlama yapan taraftarlar araçlarına binerek şehirde tur attı. Sahilde araçları ile bir araya gelen taraftarlar araç konvoyu oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimini sürdüren polis ve bekçiler, sürücüleri uyararak araçlardan inmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.