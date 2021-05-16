Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk kazandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonucunda gözyaşlarını tutamadı. Yalçın, basına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularımız hiç vazgeçmedi

Sergen Yalçın, “Birlik, beraberlik, arkadaşlık, samimiyet, dostluk Bunların hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın yaptığı katkıyı konuşmaya bile gerek yok. Çok karakterli, aslan gibi sahada mücadele eden oyuncularımız var. Hiçbir zaman vazgeçmediler. Onlara çok teşekkür ediyorum.

Tarihin en zor liginde şampiyon olduk

Tarihin en zor liginde şampiyon olduk. Bence bu şampiyonluğu olağanüstü şampiyonluk olarak nitelendiriyorum. Bunu başarmak çok kolay değildi. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Çok uzun zamandan beri yarışıyoruz. Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Gönül isterdi ki şampiyonluğu taraftarlarımızla beraber kutlayalım. İnşallah ileride de onlarla beraber kutlarız” dedi.