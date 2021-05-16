Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son haftasında ligde kalma umutlarını son güne dek taşıyan Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, Ankara temcilsicini 2-1 mağlup etti. Sezonun son 12 karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeyen ve iyi bir form grafiği yakalayan bordo-mavili takım 45'te Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekuban'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Asistler Baka’dan

Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında önde olmasının da etkisiyle ikinci yarıya riskleri alarak başlayan Gençlerbirliği, 52'de Ayite'nin harika golüyle skoru eşitledi ve ligde kalma yolunda umutlandı. İki takımın da açık bir futbol sergilediği maçta Trabzonspor'u bir kere daha öne geçiren gol ise 87'de yine Bakasetas'ın asistiyle muhtemelen bordo-mavili formayla son maçına çıkan Afobe'den geldi: 2-1.