Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 Süper Lig sezonunun son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 1-0 geriye düşmesine 3-1 mağlup etti ancak İzmir'de Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenmesiyle sezonu averajla 2. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar, tarihindeki 16. şampiyonluğa "+1 gol averajla" ulaştı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Dramatik bir kayıp oldu. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz 2 gol bizi şampiyonluktan etti. O iki golü yemesek biz şampiyonduk. Tabii buraya gelinceye kadar başımıza gelmedik iş kalmadı." dedi.

TFF'YE ELEŞTİRİ

Fatih Terim, bu sezon birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Lige şöyle baktığımızda cezaları yiyen biz. 10-11 maçı 10 kişi oynayan biz. Değişik kararlarla canı yanan biz. Ben bir hafta hatırlamıyorum ki problemsiz geçsin. Son 5-6 hafta biraz rahattık, o da biz bize kaldık. Sonuç itibarıyla başarısız olduk. Bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi de benim olmam gerekiyor." dedi.

Soyunma odasında oyuncularıyla vedalaştığını söyleyen Terim, "Hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma destek ve özverileri için teşekkür ettim. Pandemiyle beraber birçok şeyle uğraşmak kolay değil. Bir de sadece dışarıyla uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor değişik cezalar veriliyor. Hiç ses yok. Dolayısıyla iç dış, ona rağmen bence iyi bile geldik. Ucundan da kaybettik." açıklamasını yaptı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçimli olağan genel kurula atıfta bulunan Terim, çok önemli günlerin arifesinde olduklarını belirtti.

Hiçbir zaman ikinciliği başarı olarak düşünmediklerini anlatan Terim, "Onun için başarısızlığı kabul ediyoruz. Ancak Galatasaray'a çok kolay dokunulduğu zaman ben üzüntü duyarım. Bu sene öyle oldu. İsteyen istediği gibi davrandı. Zaten herhangi bir tepki de yok. Tepki varsa bize var. Ben esasında başka şey söylemek isterim. Bu bitti, Galatasaray için çok önemli günlerin arifesindeyiz." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece şampiyonluk veya Avrupa kupaları anlamında değil. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık, ön eleme oynayacağız. Bunlardan daha önemli bir şey var. Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ben bir Galatasaraylı olarak bu tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişisel düşüncelerin bir tarafa bırakılmasını, orta payda olan Galatasaray'da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim Galatasaraylılığa bakış açım bu ve hiç de değişmedi.".

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Fatih Terim, sorumluluk ve prensiplerinin olduğunu vurgulayarak, "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. İlgili sorulara elbette benim de kendime göre cevaplarım var. Söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray'ın kaybedecek tek günü yok. Ben her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Galatasaray'ın her koşulda geleceğinin planlanması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, gelecek sezon için çalışmalara bir an önce başlanması tavsiyesinde bulundu. Birçok oyuncunun sözleşmesinin biteceğinden bahseden Terim, "Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, gelecekte farklı alanda yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek, teknik anlamda faydalı olabilecek kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncusu serbest kalacak. Kiralık olarak kadromuzda bulunan oyuncular dönecek. Şu anda takip ettiğimiz ve görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray adına kritik bir süreçte olduklarını vurgulayan Fatih Terim, "Umarım herkes bunun farkındadır." diyerek sitem etti.

Tecrübeli teknik direktör, sözleşmesinin ay sonunda sona ereceğini ve gerekeni yapacağını aktardı. Terim, "Çok emin değilim, yanlış da söylemek istemiyorum ya 10 senelik ya da 15 senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, basında çıkan "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" haberlerine değinerek, "Yarın itibarıyla ailemle Bodrum'a gidiyorum. ABD'ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum'a gidiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.