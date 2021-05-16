Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in son haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesi 3-1’lik skorla sona erdi.

Lig şampiyonunun belirleneceği haftada, Galatasaray’ın eski futbolcusu Adem Büyük, attığı klas golle Galatasaray filelerini havalandırdı. Maç sonrası Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Yeni Malatyaspor’lu Adem Büyük’e sosyal medya üzerinden tepki gelmeye başladı.

Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarların hakaretlerine tepki gösterdi.

“MALATYASPOR'UN EKMEĞİNİ YİYOR, MAÇ SATAMAZ”

Merve Büyük, edilen hakaretlerle ilgili, “Maç bittiğinden beri bana ve eşime karşı çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız inanın ben de o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor." ifadelerini kullandı.

Eşinin Malatyaspor’un bir futbolcusu olduğunu belirten Büyük, "Ne olursa olsun bu onun işi. Oranın ekmeğini yiyor. Maçı satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı yani maçımı satacaktı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şerefli olmanın öneminden bahseden Merve Büyük, "Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var bilmiyorum ama bizim için şeref çok önemli.” dedi.

"ADEM BUNLARI HAK ETMİYOR"

Büyük, taraftarlardan gelen hakaretleri eşinin hak etmediğini belirterek, “Etmiş olduğunuz o hakaretleri benim eşim hak etmiyor. Galatasaray’da oynarken de ne kadar istediğini, ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığını. Eşim şu an oradan ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor’un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı Ona da bu yakışırdı." dedi.

"Bana ve eşime diyorsunuz ki Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunları benim eşim hak etmiyor. Bunu siz gayet iyi biliyorsunuz." diyen Büyük, "Her futbolcunun yapması gerektiği gibi benim eşimde ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Evet, gönül vermek çok güzel, sevmek çok güzel. Galatasaray’da oynarken benim eşim çok isteyerek görevini yaptı. Çok hırslıydı. Bunu siz de biliyorsunuz, onun karakterini, onun yapısını biliyorsunuz. Onun maç satmayacağını biliyorsunuz. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çok rica ediyorum sizden, lütfen artık durun” şeklinde konuştu.

Öte yandan Merve Büyük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı Galatasaray formalı fotoğrafında yaptığı açıklamaysa dikkat çekti.

Paylaşımda Galatasaray formalarını ömür boyu saklayacağını belirten Büyük, "Bu gördüğünüz fotoğraflardaki formalar eşimin en uğurlu maçlarının formaları o yüzden size en özellerle veda etmek istedim" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK GOL ATAN YERLİ OYUNCU

Bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşan Adem Büyük, öte yandan büyük bir başarıya imza attı.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray filelerini havalandıran tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 17’ye çıkardı.

33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle en çok gol atan yerli futbolcu oldu.

Yeni Malatyasor formasıyla 17 gol atan Adem, bu başarısını 3 asistle süsledi.

Öte yandan Adem Büyük'ün Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmemesi, futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.