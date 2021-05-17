Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi dönemi Ankara kulüpleri için kara bir sezon olarak tarihe geçti. Başkent’i profesyonel liglerde temsil eden beş kulüp bir alt lige düşmekten kurtulamadı. Süper Lig’de 40 yıldır temsilcisi bulunan Ankara, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin düşmesiyle Süper Lig’den mahrum kaldı. Her iki ekip de gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele verecek.

TEK UMUT DA GİTTİ

Geçen sezon küme düşmenin kaldırmasıyla 1. Lig'de tutunan Ankaraspor, 2020-2021 sezonunda alt lige gitti. TFF 2. Lig'de de iki başkent temsilcisi lige tutunamadı. Mamak FK ile Hacettepe, küme düştü. Bu iki takım da gelecek sezon 3. Lig'de yer alacak. Bir tek yükselme umudu olan 2. Lig ekibi Ankara Demirspor da dün play-off maçında Kocaeli'ne yenilerek elendi.