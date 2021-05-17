Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’de büyük vaatler ve büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 3 yıllık ilk döneminde sıfır çekti. Ligde ve kupada zafer yaşayanları uzaktan seyreden sarı lacivertlilerde gözler 5-6 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi. Henüz hiç kimsenin öne çıkmadığı başkanlık için Ali Koç’un bu hafta adaylığını açıklaması bekleniyor. Adaylığını bir toplantıyla duyurmayı planlayan Koç’un proje ve planlarına dair önemli bilgilendirmeler yapacağı da gelen bilgiler arasında. Ali Koç’un ilk neşteri kurmaylarına vuracağı ve yönetim kurulunda önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

O DA İSTİYOR

Bütün olumsuzluklara rağmen, karşısında aday olmadığı için de koltuğunu koruyacak olan Ali Koç’un en önemli kararlarından birisi teknik direktör konusunda olacak. Başkanlığı boyunca 6 farklı hocayla çalışan Koç, Emre Belözoğlu’yla yapacağı toplantıdan sonra karar verecek. Kariyerini teknik direktör olarak sürdürmeyi hedefleyen Belözoğlu, en az 1 sezon daha görevde kalmak istiyor. Koç-Belözoğlu zirvesinin gidecek-kalacak listesini netleştirmesi ve transfer konusunda adımları sıklaştırması bekleniyor. F.Bahçe’nin son üç sezonun aksine bu sefer nokta atışlarıyla mevcut takımı güncelleme planı var.

FENERBAHÇE'NİN EN BAŞARISIZ BAŞKANI

Efsane başkan Aziz Yıldırım’la girdiği yarışta rekor oyla zafer ulaşan Ali Koç, 3 senelik döneminde tarihe geçti, en kötü galibiyet yüzdesine sahip başkan olarak! Ali Koç yönetiminde kupa alamayan sarı lacivertlilerin en büyük başarısı ilk üçe girebilmek oldu. Takımı 3 sezonda 6 farklı teknik adama teslim eden Koç, 108 lig maçında 51 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet gördü. Ali Koç döneminde küme düşme endişesi bile yaşayan Fenerbahçe’nin galibiyet oranı yüzde 47.2’de kaldı.

PARREIRA'YI BİLE SOLLADI

F.Bahçe’nin 10 maçlık hocası Emre Belözoğlu, sezonu üçüncü sırada tamamladı, ancak topladığı puanlarla sarı lacivertlilerin tarihine en yüksek puan ortalamasına ulaşan teknik direktör olarak geçti. Belözoğlu, 10 maçlık periyotta, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp 23 puan toplarken 2.30 ortalama yakaladı. Emre Belözoğlu, en az 5 maça çıkan hocaların dâhil edildiği değerlendirmede, Carlos Alberto Parreira’nın 2.27’lik derecesini geride bırakarak ilk sıraya oturdu.

O MAĞLUBİYET OLMASA!..

F.Bahçe’de teknik adam olarak 10 maçta sahaya çıkan Emre Belözoğlu, sadece 1 maç kaybetti. (Sivas) Eğer genç hoca o maçtan 3 puan çıkarabilseydi, bugün şampiyon hoca olarak tarihe geçecekti.

GÖZLER KUPADA

Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kulvarını Türkiye Kupası’nın sonucu netleştirecek. Eğer kupayı Beşiktaş kaldırırsa sarı lacivertliler Avrupa Ligi’ne katılacak. Zafer Antalya’nın olursa Fenerbahçe Konferans Ligi’nde mücadele edecek.