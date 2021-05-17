Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında beş takım temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ne hangi takımlar gidecek? Ligde ilk dört sırada yer alan Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor Avrupa vizesini aldı.

BEŞİNCİ TAKIM HANGİSİ?

Beşinci takım, İzmir’de oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından netleşecek. UEFA Avrupa Ligi’nde 26 Mayıs’ta oynanacak olan M. United-Villarreal ile Şampiyonlar Ligi’nde 29 Mayıs’ta oynanacak M. City-Chelsea finalleri de takımlarımızı etkileyecek.

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi’ni Manchester City kazanırsa doğrudan gruplara kalacak. Fakat Devler Ligi'nde Chelsea şampiyon olursa işler karışabilir. Dört kontenjanı olan Premier Lig'de bu durumda Chelsea'nin (iki maçı kaldı, dördüncü sırada) ilk dörde girmesi gerekiyor. Aksi hâlde Beşiktaş play-off oynamak zorunda kalacak.

Galatasaray: UEFA Avrupa Ligi finalini, kendi liginde Şampiyonlar Ligi vizesini garantilemiş Manchester United kazanırsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundan başlıyor (3-4 Ağustos). Eğer kupayı Villarreal kazanırsa Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlıyor (20-21 Temmuz).

F.Bahçe-Trabzon: Antalya, Türkiye Kupası’nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek. Lig üçüncüsü Fenerbahçe ise UEFA Konferans Ligi’ne üçüncü ön elemeden katılacak. Lig dördüncüsü Trabzonspor da ikinci ön elemeden organizasyonda yerini alacak. Kupayı Beşiktaş kazanırsa sarı lacivertliler Avrupa Ligi için play-off oynayacak.

Antalya-Sivas: Türkiye’den Avrupa kupalarına katılacak beşinci takım, Türkiye Kupası finali sonrası netleşecek. Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı da kazanırsa, lig beşincisi Sivasspor, Konferans Ligi’ne ikinci ön elemeden katılacak. Ancak kupayı Antalyaspor kazanırsa Akdeniz ekibi UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyacak.