Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor. Başarılı geçen sezonu iki kupayla kapatmak isteyen siyah beyazlılar, Göztepe'yi yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği statta sezonun ikinci kupasını kaldırmak istiyor.

Ligi 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE ANTALYASPOR'U YENEMEDİ

Süper Lig’de karşılaştığı 20 rakibinden 19’u karşısında en az 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, bu sezon yalnızca Antalyaspor karşısında galibiyet alamadı.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, ligin ikinci yarısındaki karşılaşma da aynı skorla sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE KUPASI, LİG SIRALAMASINI ETKİLEYECEK

Türkiye Kupası'nı kazanacak olan takım, lig sıralamasına göre takımların Avrupa liglerindeki konumunu değiştirecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligdeki konumlarına göre önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı ancak Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanması durumunda Fenerbahçe direkt olarak Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Bu durumda Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterme hakkına sahip olacak. Trabzonspor turnuvaya 2. Ön Eleme Turu’ndan başlama hakkı kazanırken, Beşiktaş’ın kupayı alması halinde, bir sıra yükselerek 3. Ön Eleme Turu’ndan turnuvaya başlayacak. Bu duruma göre Sivasspor, 2. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek.

Antalyaspor’un kupayı kazanması halinde ise Akdeniz ekibi direkt olarak UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek. Bu durumda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

59. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Maç, A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

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