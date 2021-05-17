Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 3 sezonda 2 kez Süper Lig'e çıkıp tekrar 1. Lig'e düşen Erzurumspor’da 2 yıllık sözleşmeleri bulunan Arvydas Novikovas, Petrus Boumal ve Adolphe Teikeu ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve sözleşmelerinde ‘takım küme düşerse serbest kalır’ maddesi bulunan Jakub Szumski, Elba Rashani, Johanna Omolo, Léo Schwechlen, Zakarya Bergdich ve Brahim Darri serbest kalırken, kaleci Göktuğ Bakırbaş ve stoper Gökhan Kardeş’le yeni sezon için anlaşmaya varıldı.

8 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Öte yandan sezon başı takıma katılan Mitchell Donald, Arturo Mina, Fabien Farnolle, Armando Sadiku, Aatif Chahechouhe, Mostapha El Kabir, Yaw Ackah ve Manuel da Costa ise yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşmeleri feshedilen futbolcular olmuştu.

GÖZLER EMRAH BAŞSAN'A ÇEVRİLDİ

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emrah Başsan ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Başsan bu sezon Erzurumspor formasıyla çıktığı 41 maçta takımına 9 gol 9 asistlik katkı sağladı.