Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMA 20.45'TE

20.45'te oynanacak olan mücadelenin hakemi de belli oldu. Sezonun son resmi karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Ali Şansalan ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.