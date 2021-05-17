Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Nasr, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı transfer etti. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın transferi konusunda Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou ile anlaşmaya varıldı, 3 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı



Beşiktaş'ta da forma giydi

Beşiktaş'ta 2016-2018 yıllarında kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Talisca, 80 maçta 37 gol atmış ve 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş'taki performansı Brezilyalı yıldız oyuncuyu milli takıma kadar yükseltmişti.



65 maçta 39 gol ve 13 asist

2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan'da kariyerini devam ettirecek. Guangzhou Evergrande'de 65 maça çıkan Anderson Talisca, 39 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti.