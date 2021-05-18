Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kupa finali öncesi konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç için seçilen tarihe sitem edip, "Biz bile bazen kulübede otururken 'Yine mi maç var' diyoruz, o kadar çok maç oynadık. Oyuncuların durumunu siz düşünün" derken, "Son Göztepe maçı çok stresliydi, onun üç gün sonrasında böyle bir kupa maçı, ara vermeden oynatmak çok sağlıklı değil. Oyuncularımız iki gündür antrenman yapmıyor, sakat ve eksiklerimiz çok fazla ama yine elde olan oyuncularımız en iyisi için mücadeleyi verecekler" sözlerini kullandı.

Oyuncular hazır

Kontrollü oynayacaklarını belirten Sergen Hoca, "Kupa finali tek maç, 120 dakika ya da penaltı. Oyunun tamamında stratejimizi çok uygun şekilde uygulamamız gerekiyor" vurgusu yaparken, "Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, biraz daha akıllı bir oyun anlayışıyla almamız gereken bir kupa daha var, şampiyonluk kadar değerli. Sezonu iki kupayla tamamlamak bizi de, camiamızı da mutlu eder. Oyuncularım maça motive durumda, kupanın önemini biliyorlar. Bizim çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok" şeklinde konuştu.

Bu mutluluk zor bulunur

Teklif çok geliyor

NTV’ye konuşan Beşiktaş’ın şampiyonluğuna en çok katkı veren isimler arasında yer alan Cyle Larin, “Avrupa’dan birçok teklif geliyor. Ama ben burada mutluyum. Takımda aile havası var. Bunu futbol dünyasında kolay bulamazsınız. Zaten sözleşmem bir sene daha devam ediyor” dedi.

Savaşmaya hazırdım

∂ Şampiyonluk için çok uğraştıklarını söyleyen Larin, “Kendimi hep hazır tuttum. Belçika’dan dönünce savaşmak için hazırdım. Bu sezon özellikle hücum bölgesinde çok eksiğimiz oldu ama kenetlendik ve şampiyonluğu kazandık. Goller atmak güzel ama şampiyonluk daha güzel” diye konuştu.

ATIBA: ARTIK SON MAÇ

Harika bitsin!

∂ Beşiktaş'ın Kaptanı Atiba Hutchinson kupayla ilgili olarak, "Uzun bir sezon oldu, çalışmaya devam ettik. Artık son maça çıkıyoruz. Sezonu harika bir şekilde sonlandırmayı umut ediyoruz. Çifte kupa fikri heyecan verici. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

JOSEF DE SOUZA:

On senelik rahatlama

∂ Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, kariyerinde son 10 sene kupa kazanamadığından dolayı yaşadığı şampiyonluğun kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu, “Bize yemek yapan, temizliğimizi yapan çalışanlara, herkese teşekkür borçluyuz” dedi.

VALİLİKTEN İZİN YOK

Kutlama taraftarsız

∂ Beşiktaş, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak. İstanbul Valiliği pandemi sebebiyle kutlamalara taraftar alınmayacağını kulübe iletti. Tekne organizasyonuna da izin çıkmadı. Öte yandan Tahkim Cenk Tosun’un 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Averaja katkım var

Şanssızlıklar zinciri

Devre arasında yuvaya geri döner dönmez golleri sıralarken yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan Cenk Tosun buruk sevinç yaşıyor. Takıma daha fazla katkı verememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Tosun, “Devre arasında çok büyük umutlarla Beşiktaş’a şampiyon olmaya geldim. Belki sadece dört maç oynadım ama elimden geleni yaptım. Üç gol attım belki ama averaja katkı sağladım” diye konuştu. Yeni sezonda tedavisine Everton’da devam edeceğini açıklayan Cenk Tosun, Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili, “Everton ile sözleşmem bittikten sonrasını zamanı gelince düşünürüz” dedi.