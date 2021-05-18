Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar geleceği hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon 29 maçta forma giyen ve 30 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatikman uzayacak olan Kamerunlu golcünün, sakatlığını bahane ederek daha iyi bir sözleşme istediği için maçlara çıkmadığı iddia ediliyordu. TRT Spor’a konuşan Aboubakar, Antalya maçında da forma giyemeyeceğini söyledi. Böylece yıldız oyuncunun Beşiktaş’la olan sözleşmesi sonlanmış olacak.

"30 MAÇI BİLMİYORDUM"

Beşiktaş formasını giymeyi ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı istediğini söyleyen Kamerunlu “Beşiktaş’ın menajerimle anlaşması gerekiyor” diyerek zamlı sözleşmeyi işaret etti. Aboubakar “Kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum. Her maç önceki MR’a giriyorum, ödem birikmesi var. Onlar da görüyor. Benim aklımda kötü bir şey yok. Sakatlık sonrası takıma dönmem konusunda acele ettik. Zor bir sözleşmeyi kabul ettim, gereken fedakârlığı da gösterdim” diye konuştu.

"ODAMDA DUA ETTİM"

Şampiyonluk maçında çok heyecanlandığını söyleyen Vincent Aboubakar, “Göztepe maçında ikinci yarıyı izleyemedim. Odama gittim dua ettim. Şampiyon olacağımızı biliyordum” dedi.

"40'A KADAR OYNARIM"

Yıllar geçiyor, Atiba’nın oynama isteği azalmıyor. Takıma verdiği katkı her yeni sezonda daha da artan Kanadalı yıldız, Beşiktaş’ta dokuzuncu sezonuna hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki Atiba, “Devam etmek istiyorum. Kulüple konuşacağız. Vücudum bana müsaade edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki sezon oynarsam, bir sonraki sezonu yine konuşuruz. Kırk yaşıma kadar oynarım gibi hissediyorum “ cevabını verdi.

ZAFER GÖZYAŞLARI

Şampiyonluk sonrası ağlamasının hatırlatılması üzerine tecrübeli futbolcu, “Sakatlıklarım oldu. Tek odaklandığım şey şampiyonluktu. Bir kaptan olarak zaman zaman baskı hissettim. Ailem ve çocuklarım destek oldu. Kariyerimin son günlerinde duygusal anlar yaşadım. Bütün sezon boyunca ‘Acaba olmayacak mı’ diye düşündüğüm anlar oldu. Ailem, çocuklarım ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.