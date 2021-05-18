Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da tarihi net olarak belli olmayan ancak adayları az çok belli olan seçim öncesi başkanlık için listesini ilk veren isimlerden olan Metin Öztürk’le konuştuk. “Biz bu adaylık için bir hafta önce değil iki sene önce yola çıktık” diyen Öztürk “En az 1.500 üyeyle bir araya geldim. Dertlerini, isteklerini birebir dinledim. Her üyeyi biliyorum diyemem ama artık en azından fikrim var. Dokunmazsan hissedemezsin, yönetemezsin. Daha önce de seçim kazanan her başkan iyi yönetemedi. Biz hem kazanacağız hem iyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

AKİL İNSANLAR VAR

Mustafa Cengiz yönetiminde Galatasaray sevdalısı çok isim bulunduğunu belirten Öztürk “Seçim tarihini 22-29 Mayıs olarak açıkladılar. Ancak başkanın kararsızlığı yönetim içindeki bazı isimleri açıkta bıraktı. Sonra seçimler tüzüğe aykırı olarak iptal edildi. İyi niyetli olsalar akıl tutulması derim. Ama kötü niyet var. Kulüp Cengiz’in şahsının değil. Bizim yönetimimizde kimseye ‘köfteler, mağara adamları’ demeyeceğiz, kimseye omuz atmayacağız” dedi.

ÖZTÜRK’ÜN LİSTESİ

∂ Nasuhi Sezgin

∂ Bora Bahçetepe

∂ Rıza Morova

∂ Erol Erkuloğlu

∂ Asena Yılmazkaya Dinçbaylı

∂ İsmail Sarıkaya

∂ Osman Aral

∂ Emre Alkin

∂ Nihat Kırmızı

YEDEKLER

∂ Sencer Seren

∂ Sinan Müderridoğlu

∂ Halil Cem Burmaz

∂ Lara Yılmaz

∂ Ethem Baturalp Pamukçu

ÖZTÜRK’E GÖRE

Kemerburgaz öncelikli proje

∂ Çok önemli projeleri olduğunu belirten Metin Öztürk “En önemlisi Kemerburgaz Projesi. Bu tesisin hayata geçmesi yeni şampiyonluklar kazanılması ve yeni Ozan Kabaklar çıkması için önemli. Kendi imkânlarımızla dört antrenman sahası yapacağız” dedi.

TERİM'İN VARLIĞI KONFOR SAĞLAR

∂ Metin Öztürk: Evet Fatih Hoca zor, egoları var. Ama ben de bu kadar başarılı olsam herhâlde bende egolu olurdum. Taraftar ‘İmparator’ diyorsa boşuna demiyor. Türk futboluna damga vurdu. Fatih Terim ile çalışmak yönetimlere konfor sağlar. Biz de Hoca’mızla devam etmek istiyoruz. Ama onu yalnız bırakmayarak sahada problemlerini çözerek, takımın ödemelerini günü güne yaparak, MHK, TFF problemleriyle güçlü yönetimimiz ilgilenerek... Biz transferleri de maçlara değil kamplara getireceğiz.

BELHANDA KONUSU...

Niye şimdi gönderdin!

Başkan adayı Öztürk, Belhanda olayıyla ilgili de “Ben başkan olsam konuyu Hoca’mıza bırakırdım. Basketbol ve voleybolda olsa yönetim bu refleksi göstermezdi. Belhanda’nın kabarık dosyasından bahsediyorlar. Herhâlde bazılarının jetonu geç düşüyor. Zamanında yollama, takım şampiyonluk yarışındayken gönder. Hiçbir elle tutulur tarafı yok” dedi.