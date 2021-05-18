Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

59. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam İzmir'de sahibini buluyor. Sezonu 84 puanla zirvede tamamlayan ve averaj farkıyla şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ikinci kupa için sahaya çıkıyor. Ligi 16. sırada tamamlayan Antalyaspor ise Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek istiyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Kupası finalinde stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyircinin yer alacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında mücadelenin yeniden seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Final karşılaşması için Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldı.

PODOLSKİ: TAVŞAN GİBİ SAKLANMAYA DEĞİL, KUPAYI KAZANMAYA GELDİK

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski, finallerin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini belirterek, "Ben buraya tatil için veya yeni stadı görmeye gelmedim. Sahaya kupayı almak için çıkacağım. Bu birlikteliği sahaya yansıtırsak bu kupayla Antalya'ya döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Podolski, "Finalde favori takımın söylenmesine karşıyım. Tek maç oynayacağız. Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik. Kupayı kazanacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SERGEN YALÇIN: TEK DÜŞÜNCEMİZ ÇİFTE KUPA

Türkiye tarihin en uzun sezonunu geride bıraktıklarını ve tarihin en zor sezonunda şampiyon olduklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kolay değil, oyuncuları da anlamak lazım. Eksik de olsak, fazla da olsak oyuncularımızla konsantre olduk" dedi.

Türkiye Kupası'nın en az şampiyonluk kadar değerli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Sezon boyunca nasıl devam ettiysek yarın da öyle devam edeceğiz. Revizyon yapacak çok oyuncumuz yok. Bazen biz bile ‘Yine mi maç var’ dedik kulübede. Oyuncuların durumunu siz düşünün artık” dedi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

59. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Maç, A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Sezonun son resmi karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Ali Şansalan ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.

TÜRKİYE KUPASI, DİĞER TAKIMLARIN AVRUPA YOLCULUĞUNU DA ETKİLEYECEK

Türkiye Kupası'nı kazanacak olan takım, lig sıralamasına göre takımların Avrupa liglerindeki konumunu değiştirecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligdeki konumlarına göre önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı ancak Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanması durumunda Fenerbahçe direkt olarak Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Bu durumda Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterme hakkına sahip olacak. Trabzonspor turnuvaya 2. Ön Eleme Turu’ndan başlama hakkı kazanırken, Beşiktaş’ın kupayı alması halinde, bir sıra yükselerek 3. Ön Eleme Turu’ndan turnuvaya başlayacak. Bu duruma göre Sivasspor, 2. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek.

Antalyaspor’un kupayı kazanması halinde ise Akdeniz ekibi direkt olarak UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek. Bu durumda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek.