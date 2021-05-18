Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ı 'saha olayları', Galatasaray'ı ise 'usulsüz seyirci alınması' yaktı. Cezalar bitmek bilmedi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi 'talimatlara aykırı hareketi'nden, Galatasaray futbolcusu Arda Turan da 'sportmenliğe aykırı açıklamaları'ndan dolayı PFDK'ya sevk edildi.



Galatasaray'a usulsüz seyirci darbesi

Galatasaray Malatyaspor maçında "usulsüz seyirci alınması" sebebiyle ve "talimatlara aykırı hareketi"nden ötürü artı olarak da COVİD-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere uymadığı için PFDK'ya sevk edildi.



Arda Turan'ı verdiği ropörtaj yaktı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın maç sonrası bir röportajında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevki kararlaştırıldı.



Beşiktaş Göztepe maçındaki olaylar

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta meydana gelen "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle artı olarak da COVİD-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere uymadığı için PFDK'ya sevk edildi.

Diğer yandan Ahmet Nur Çebi de aynı maçta "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş oldu.