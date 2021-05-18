Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün olağan seçim genel kurul toplantısı yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Seçim takvimi kriz çıkarmıştı

Mevcut yönetim ilk önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmişti ardından da seçim takvimi büyük bir krize sebep olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, genel kurullar 1 Haziran'a kadar yapılamayacak.

4 isim adaylık için yeniden başvuracak

Yönetim, seçim sürecini sil baştan başlatacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için tekrar başvuracak.

Abdurrahim Albayrak sürprizi!

Bu süreçte yeni bir adayın çıkma ihtimali var. Daha önce, "bu şartlarda" diyerek aday olmayacağını duyuran Mustafa Cengiz'in yeni tarihteki seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi. Uzun süredir nabız yoklayan Abdurrahim Albayrak'ın da adaylık fikrine sıcak baktığı biliniyor.