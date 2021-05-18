Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın iç saha maçlarını oynadığı Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka, 1-1'lik beraberlikle son buldu. Manchester United'ın golünü 15. dakikada uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Edinson Cavani attı. Fulham'ın golünü ise 76. dakikada Joe Bryan kaydetti.

Küme düşen Fulham'ı yenemedi

Bu sonucun ardından 3 maçtır kaybeden Manchester United, 71 puanla 2. sırada yer aldı. Küme düşmesi önceden kesinleşen Fulham ise 28 puanla 18. sırada yer buldu. Manchester United, gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Fulham ise Newcastle'ı ağırlayacak.